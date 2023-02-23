Предварительная касса четверга: «Праведник» предсказуемо первый

Лучшей новинкой стала семейная картина «Папы против мам»

Лидером четверга, по предварительным данным, стала военная картина ПРАВЕДНИК (CP). Фильм Сергея Урсуляка освоил около 53 млн рублей и может рассчитывать к концу недели на результат в районе 200-220 млн рублей.



Лучшей новинкой стал отечественный семейный релиз ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI). Фильм записал на свой счет чуть более 20 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. К вечеру воскресенья проект вполне может преодолеть отметку сборов в 60 млн рублей.



На 12 млн рублей пополнил свою копилку занявший пятое место в таблице новый проект Дмитрия Дьяченко БЕШЕНСТВО (VLG). С таким стартом к концу недели общая касса триллера будет в районе 45-50 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в ТОП-10 четверга, стал нуар МАРЛОУ (PRD) с Лиамом Нисоном в главной роли. Релиз освоил около 7 млн рублей и за четыре дня проката сможет рассчитывать на 25-30 млн рублей.

Мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF) за четверг собрал в прокате около 5 млн. Скорее всего, он выступит в рамках ожиданий и запишет на свой счет около 25 млн рублей.

Отечественная драма ЧЕКАГО (АК) в четверг записала на свой счет 3 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать 12-15 млн.

Новый фильм Флориана Зеллера СЫН (EXP) в премьерный день не сумел заработать даже 2 млн рублей, отметившись самой низкой посещаемостью в топ-20 (9 человек на сеансе). К концу уикенда касса проекта будет не больше 10 млн, это сильно ниже ожиданий.



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