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Предварительная касса четверга: «Праведник» предсказуемо первый

Автор: Георгий Романов

23 февраля 2023

Лучшей новинкой стала семейная картина «Папы против мам»

Лидером четверга, по предварительным данным, стала военная картина ПРАВЕДНИК (CP). Фильм Сергея Урсуляка освоил около 53 млн рублей и может рассчитывать к концу недели на результат в районе 200-220 млн рублей. 

Лучшей новинкой стал отечественный семейный релиз ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI). Фильм записал на свой счет чуть более 20 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. К вечеру воскресенья проект вполне может преодолеть отметку сборов в 60 млн рублей. 

На 12 млн рублей пополнил свою копилку занявший пятое место в таблице новый проект Дмитрия Дьяченко БЕШЕНСТВО (VLG). С таким стартом к концу недели общая касса триллера будет в районе 45-50 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в ТОП-10 четверга, стал нуар МАРЛОУ (PRD) с Лиамом Нисоном в главной роли. Релиз освоил около 7 млн рублей и за четыре дня проката сможет рассчитывать на 25-30 млн рублей.

Мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF) за четверг собрал в прокате около 5 млн. Скорее всего, он выступит в рамках ожиданий и запишет на свой счет около 25 млн рублей.

Отечественная драма ЧЕКАГО (АК)  в четверг записала на свой счет 3 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать 12-15 млн. 

Новый фильм Флориана Зеллера СЫН (EXP) в премьерный день не сумел заработать даже 2 млн рублей, отметившись самой низкой посещаемостью в топ-20 (9 человек на сеансе).  К концу уикенда касса проекта будет не больше 10 млн, это сильно ниже ожиданий.


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