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Российские компании примут участие в рынке кино и телевидения Telefilm Vietnam

Автор: БК

9 июня 2022

Всего будут представлены более 100 отечественных проектов

9 июня в Хошимине открывается международная выставка кино и телевидения Telefilm Vietnam, в которой примут участие более 30 российских компаний. Мероприятие пройдет и пройдет в гибридном формате. Для российского кино это первый опыт подобного масштабного взаимодействия с вьетнамским рынком. Главной целью станет изучение потребностей аудитории, установление контактов, поиск возможностей для экспорта.

В частности, на онлайн-стендах компаний под брендом Russian Content Worldwide будут представлены около 100 проектов, из которых более половины составят сериалы и анимация. Часть отечественных компаний будет представлена офлайн. Участие российской индустрии организовано Роскино при поддержке Министерства культуры РФ.

В рынке Telefilm Vietnam участвуют закупщики контента из Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Тайваня и других стран. Событие продлится до 30 июня в онлайн-формате, а офлайн-программа пройдет с 9 по 11 июня.

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