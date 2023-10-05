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В российских онлайн-кинотеатрах появятся мыльные оперы из 90-х

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Среди них – «Дикая Роза», «Богатые тоже плачут» и «Просто Мария»

Представители отечественных онлайн-кинотеатров ведут переговоры о приобретении прав на показ классики мексиканских и бразильских мыльных опер, которые шли на российском телевидении в 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщают «Известия».

По информации инсайдеров, среди них – «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро, «Дикий ангел» с Натальей Орейро, «Просто Мария», «Клон», «Рабыня Изаура» и многие другие.

Представители отрасли уверены, что эти проекты могут вновь заинтересовать зрителей, поскольку сейчас люди готовы активнее пересматривать старые фильмы и сериалы. Интерес для российских онлайн-кинотеатров также представляют и новые ленты, произведенные в этих странах.

Отмечается, что страны Латинской Америки заинтересованы работать с российским рынком, однако они опасаются санкций со стороны США, поэтому не планируют афишировать готовящиеся сделки.

Фото: кадр из сериала «Дикая Роза»

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