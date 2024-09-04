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  • Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 33% за первые шесть месяцев 2024 года

Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 33% за первые шесть месяцев 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

4 сентября 2024

Об этом сообщается в новом исследовании «ТМТ Консалтинг»

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» провело очередное исследование рынка онлайн-кинотеатров в России. Его данные приводит «Коммерсант».

Общий объем рынка за первое полугодие 2024 года составил 56 млрд руб (рост 33% год к году). Уточняется, что в состав выручки не входят доходы от лицензирования, и они составили около 8 млрд руб. Выручка участников рынка от платной модели (подписки и разовые платежи) за период выросла на 35%, до 53,1 млрд руб.

В целом рост сегмента обеспечила только подписка (SVoD): доходы сервисов от этой модели монетизации в январе-июне год увеличились до 52,3 млрд руб (рост 38% год к году). Выручка же от разовых платежей сократилась на 27%, до 800 млн руб.

Крупнейшими игроками по итогам первого полугодия стали «Кинопоиск», «Иви» и Wink. Рост выручки «Кинопоиска» за период составил 41% за счет увеличения среднего счета на абонента (ARPU). У «Иви» число платных подписчиков за шесть месяцев 2024-го выросло на 36%, до 5,6 млн, а общая выручка – на 37%. Выручка Wink за период выросла на 67%.

Четвертое место досталось Okko – число подписчиков сервиса выросло за год более чем вдвое, время видеосмотрения — в 2,5 раза. Одинаковую долю рынка заняли Start и KION – 6%, однако Start при этом опережает конкурента по выручке.

Фото: Freepik

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