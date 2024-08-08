Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года выросла на 42%

Она составила 52 млрд рублей

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает исследование рынка онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года.

Выручка российских стримингов от подписки и рекламы за этот период выросла почти на 42% год к году и составила 52 млрд рублей. Платная подписка принесла платформам 48,6 млрд рублей, в общей структуре выручки на нее приходится 93,8%. Еще 2,7 млрд (5,3% выручки) пришлись на рекламную модель.

Отмечается, что в общих результатах не учтены поступления от лицензирования оригинальных проектов онлайн-кинотеатров – агентство изучает их отдельно. Здесь рынок по итогам полугодия продемонстрировал отрицательную динамику и сократился почти на 10% — с 8,6 млрд руб. до 7,8 млрд руб. В TelecomDaily это связывают с присоединением к Wink онлайн-кинотеатра more tv.

В тройке лидеров рынка по итогам полугодия изменений нет. Первое место удерживает «Кинопоиск», на долю которого приходится практически треть всех доходов отрасли. На втором месте с долей 18,1% находится «Иви». Замыкает тройку Wink (15,3%). Далее следуют Okko (12,4%) и с заметным отставанием Start и принадлежащий KION (у каждого по 6,7%).

Наибольшая динамика роста выручки отмечается у Okko, прибавившего за шесть месяцев 72%. На 67% увеличились поступления Wink, а у Premier – на 47%.

Amediateka, в свою очередь, сократила выручку на 23%. В пресс-службе онлайн-кинотеатра не согласились с данными цифрами и отметили, что выручка сервиса за первое полугодие выросла на 39%. В TelecomDaily уточнили, что их подсчеты по платформе учитывают только доходы от прямой подписки, тогда как компания также зарабатывает на лицензировании, включении своей подписки в пакеты других онлайн-кинотеатров, а также платных телеканалах.

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