В российских онлайн-кинотеатрах вырос спрос на детский контент

Период с начала августа приблизился к показателям традиционно пиковых новогодних каникул

После массовых перебоев YouTube в России онлайн-кинотеатры и видеосервисы отмечают резкий рост спроса на детский контент. Об этом сообщает «Коммерсант».

У «Кинопоиска» с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших фильмы и сериалы для детей, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели. Представители сервиса отметили, что данный период приблизился к показателям традиционно пиковых новогодних каникул.

Онлайн-кинотеатр Okko наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier просмотры детского контента за период с 1 по 12 августа выросли в 3,5 раза в сравнении с аналогичной неделей в июле, а у KION за тот же период – примерно на 50%. В «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению с среднемесячными июльскими показателями.

В пятерке лидеров «Кинопоиска» по просмотрам (смотрели более 2 минут) с 5 по 11 августа попали мультсериалы «Три кота», «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот», «Фиксики», а также анимационный фильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. Похожие результаты оказались и в других онлайн-кинотеатрах. У Kion в топ-5 по просмотрам вошли «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор», у Premier – «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».

В Okko самым популярным контентом для детей стала фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и сериал «Манюня». Тем не менее, в списке есть и пользовавшиеся популярностью на YouTube сериалы «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины».

Фото: кадр из сериала «Маша и Медведь»