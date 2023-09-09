Гильдия актеров США переизбрала президента

Актриса Фрэн Дрешер пошла на второй срок

Фрэн Дрешер пошла на второй срок – Deadline сообщает, что Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) переизбрала актрису в качестве президента.

Дрешер смогла победить независимого кандидата, актрису Майю Гилберт, с довольно ощутимым перевесом: 23 080 голосов против всего 5276 голосов.

«Я горжусь тем, что смогу служить своей гильдии еще два года, – заявила Дрешер. – Это времена больших перемен, и мы вместе перенесем все невзгоды, придерживаясь наших принципов, и позаботимся о том, чтобы наш вклад в индустрию никогда не преуменьшался. Я хочу, чтобы все члены нашего профсоюза были равны, и буду продолжать бороться с дискриминацией коллег как со стороны работодателей, так и внутри гильдии».

Два года назад Дрешер поборола актера Мэтью Модайна в борьбе за президентский пост – тогда перевес между кандидатами оказался незначительным (16 958 голосов против 15 371).

Также на второй срок в качестве секретаря-казначея гильдии была переизбрана актриса Джоэли Фишер.

Напомним, что гильдия актеров бастует уже 57-й день.

Фото: соцсети SAG-AFTRA