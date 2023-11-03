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Студии и стриминги пропустили запланированный раунд переговоров с бастующими американскими актерами

Автор: Илья Кувшинов

3 ноября 2023

Инсайдеры утверждают, что AMPTP изучает предложение профсоюза об искусственном интеллекте

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) проинформировала своих членов о том, что очередной раунд переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), запланированный на 2 ноября, не состоялся – профсоюз все еще продолжает ждать ответа на тему комплексного пакета встречных предложений, который был представлен студиям и стримингам в прошлую субботу, а также по недавнему встречному предложению насчет урегулирования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline.

По информации инсайдеров, на 112-й день забастовки, уже ставшей самой длинной за почти 100-летнюю историю SAG-AFTRA, студии выбрали выжидательную тактику и решили потратить свое время на изучение предложения профсоюза об ИИ.

Так или иначе, подчеркивается, что ранее стороны все-таки смогли достичь комфортных для всех договоренностей насчет отчислений со стриминговых сервисов, однако подробности оставляют желать лучшего.  

Очередная встреча сторон запланирована на пятницу, 3 ноября.

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