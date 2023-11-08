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Бастующие голливудские актеры и студии продолжают спорить на тему искусственного интеллекта

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2023

Инсайдеры отмечают, что прогресс имеется

После длительных семичасовых переговоров во вторник, 7 ноября, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) так и не смогла достичь предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Об этом сообщает Deadline.

Виной всему, как утверждают инсайдеры, является вопрос урегулирования искусственного интеллекта. Правда, отмечается, что прогресс все равно имеется.

Из нескольких источников стало известно, что президенту профсоюза Фрэн Дрешер регулярно звонят звездные представители гильдии и спрашивают, не приближается ли сделка. Сообщается, что руководящий состав SAG-AFTRA также надеялся, что в минувший вторник президент AMPTP Кэрол Ломбардини и глава переговорного комитета гильдии Дункан Крэбтри-Ирланд уже будут согласовывать детали нового соглашения.

«Все зависит от Дункана и Кэрол и сглаживания формулировок по искусственному интеллекту», – заявил один из инсайдеров. На столе переговоров также находится вопрос о минимальной заработной плате: гильдия хотела получить 11%, но студии и стриминги предложили ей 7%. На данный момент утверждается, что стороны собираются договориться о 8%.

Переговоры бастующих актеров с Альянсом продюсеров кино и телевидения продолжатся в среду, 8 ноября.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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