Забастовка голливудских актеров официально подошла к концу

Профсоюз смог достичь предварительного соглашения со студиями и стримингами

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) смогла достичь предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которое положит конец текущей забастовке профсоюза, длившейся 118 дней. Об этом сообщает Variety.

В официальном заявлении SAG-AFTRA сообщила, что забастовка официально закончится в четверг, 9 ноября, в 11:01 утра по московскому времени (12:01 a.m. PT). Переговорный комитет гильдии единогласно одобрил новый контракт, и уже в эту пятницу соглашение будет передано на ратификацию членам правления профсоюза.

Новый трехлетний контракт не только включает в себя первую в истории систему защиты прав актеров от искусственного интеллекта и историческое повышение минимальной заработной платы на 7% (что на 2% выше, чем у гильдий сценаристов и режиссеров), но и новую систему отчислений со стриминговых проектов, а также увеличение пенсионных и медицинских взносов. По словам представителей профсоюза, общая стоимость договора оценивается в более чем $1 млрд.

Подробности нового контракта огласят после его ратификации.