Бастующие актеры продолжат переговоры со студиями и стримингами

Следующая встреча состоится в среду, 11 октября

В понедельник, 9 октября, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) в очередной раз встретилась с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), чтобы обсудить детали нового трехлетнего контракта. По сообщению Deadline, стороны продолжат разговор в эту среду, 11 октября.

Как и на прошлой неделе, за столом переговоров вновь присутствовали Боб Айгер из Disney, Тед Сарандос из Netflix, Дэвид Заслав из Warner Bros. Discovery и Донна Лэнгли из NBCUniversal. Ожидается, что студийные боссы примут участие и в следующей встрече.

Инсайдеры подчеркивают, что подход «один рабочий день – один выходной» уже стал нормой для данных переговоров. Также отмечается, что три «вежливые, но напряженные» встречи на прошлой неделе, по большей части, касались предложения SAG-AFTRA насчет отчислений со стримингов.

Тем временем, гильдия актеров продолжит пикетировать студии в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Фото: соцсети SAG-AFTRA