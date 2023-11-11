Гильдия актеров США поделилась деталями нового трехлетнего контракта

В эту пятницу совет профсоюза официально одобрил договор

В пятницу, 10 ноября, совет Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) официально одобрил новый трехлетний договор. По сообщению Variety, за него проголосовали 86% совета, и теперь документ отправится на ратификацию членами профсоюза.

Также на пресс-конференции стали известны более подробные детали соглашения. Оно включает в себя повышение минимальной заработной платы на 7%, более $1 млрд для новых заплат и выплаты пособий на ближайшие три года, а также бонус в $40 млн на отчисления для актеров.

Профсоюз хотел, чтобы все $40 млн были направлены в специальный фонд, который будет распределять средства среди членов гильдии. Студии, в свою очередь, согласились на создание фонда, однако позволили направить туда только 25% от суммы – около $10 млн. Оставшиеся деньги пойдут на отчисления с популярных стриминговых проектов.

Вырастет на 11% и зарплата и у актеров массовых сцен – теперь их дневная ставка поднимется со $187 до $207.

Кроме того, гильдия объявила о запрете использования искусственного интеллекта, хотя и допускает возможность создания «цифровых копий актеров» – только при условии, что люди дадут на это свое разрешение и получат справедливое вознаграждение.

Соглашение также включает увеличение пенсионных и медицинских пособий, более комфортные условия для самопроб и многое другое. Ожидается, что полная информация о контракте будет опубликована на следующей неделе.