Студии и стриминги приостановили переговоры с бастующими актерами

Камнем преткновения вновь стал вопрос отчислений со стриминговых сервисов

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) объявил о том, что приостанавливает переговоры с Гильдией актеров США (SAG-AFTRA), которые шли на протяжении последних двух недель. Об этом сообщает Deadline.

«После продолжительных обсуждений стало понято, что разрыв между AMPTP и SAG-AFTRA слишком велик, и переговоры больше не двигают нас в продуктивном направлении», – подчеркнули представители студий и стримингов в официальном заявлении.

Инсайдеры отмечают, что последнюю неделю камнем преткновения оставался вопрос отчислений со стриминговых сервисов. Финальной каплей в срыве переговоров стало желание гильдии актеров получить около 2% от потенциальной прибыли с успешных потоковых проектов – примерно на этом же они настаивали в июле перед началом забастовки. Представители AMPTP назвали это требование «невыносимым экономическим бременем» и заявили, что предложение обойдется им более чем в $2,4 млрд за три года действия нового контракта или же в примерно $800 млн в год.

Альянс также отметил, что по всем основным вопросам (вроде урегулирования использования искусственного интеллекта, повышения минимальной заработной платы и отчислений со стримингов) актерам были предложены те же условия, что и Гильдии сценаристов (WGA) и режиссеров (DGA), но они приняли решение отказаться от них.

«Мы надеемся, что SAG-AFTRA пересмотрит свои требования и вернется к продуктивным переговорам», – заявили представители альянса.

Гильдия актеров, в свою очередь, сообщила в заявлении для членов профсоюза, что старалась добросовестно вести переговоры, даже несмотря на «шокирующее предложение, по которому AMPTP предлагал меньше денег, чем до начала забастовки». Представители SAG-AFTRA также отметили, что студии и стриминги намеренно преувеличили стоимость их предложения – примерно на 60%.

«Они используют ту же тактику, что и ранее с гильдией сценаристов – вбрасывают недостоверную информацию, чтобы внести смуту в наши ряды. Но, как и сценаристы, мы умнее и нас не надурить», – подчеркнули в гильдии.

Фото: соцсети SAG-AFTRA