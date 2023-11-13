Гильдия актеров США поделилась новыми деталями контракта со студиями и стримингами

Полный текст договора будет опубликован позднее

Меньше чем за 48 часов до начала голосования членов Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) за ратификацию нового соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) профсоюз опубликовал новые подробности грядущего контракта. Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что на этот раз гильдия не приводит никаких точных данных о суммах отчислений со стриминговых сервисов. Напомним, что ранее SAG-AFTRA заявила, что получила ежегодный бонус размером в $40 млн на отчисления для актеров.

Новая система отчислений будет применяться к проектам, которые выйдут на стримингах с 1 января 2024 года или позднее и будут просмотрены не менее чем 20% всех подписчиков конкретного сервиса за первые 90 дней показа. Средства будут распределяться по принципу 75/25 – 75% суммы уйдут непосредственно актерам успешного стримингового сериала или фильма, а отставшие 25% будут возвращены в фонд гильдии для распределения среди остальных членов профсоюза. Отмечается, что система отчислений из фонда еще не до конца доработана.

Вопросы вызывают и пункты по урегулированию использования искусственного интеллекта, за которые так сильно боролась актерская гильдия. Утверждается, что студии и продюсеры не обязаны получать согласие от актеров, если ИИ будет использоваться в работе на этапе постпродакшена. Туда входят не только «косметические изменения», вроде манипуляций с отснятым материалом, но и работа со звуком – в частности, возможность корректировать диалоги.

Полный текст нового контракта будет опубликован позднее. Если гильдия ратифицирует договор, то он будет действовать до 30 июня 2026 года.