Бастующие голливудские актеры продолжат переговоры со студиями в надежде заключить сделку

Стороны проведут новые встречи на этих выходных

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) продолжат переговоры на этих выходных в надежде завершить забастовку и заключить новый трехлетний контракт. Об этом сообщает Deadline.

Инсайдеры утверждают, что президент AMPTP Кэрол Ломбардини и представители студий и стримингов оказались «не в восторге» от последних предложений актерского профсоюза. Тем не менее, обе стороны осознают ставки на данном этапе переговоров – по итогам пятничной встречи отмечается, что альянс «готов обсуждать некоторые условия» с гильдией.

Среди проблемных вопросов все еще называются отчисления со стриминговых сервисов и, правда в меньшей степени, урегулирование использования искусственного интеллекта.

Фото: соцсети SAG-AFTRA