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Забастовка голливудских актеров может завершиться уже на этой неделе

Автор: Илья Кувшинов

30 октября 2023

Об этом говорят инсайдеры с обеих сторон

В воскресенье, 29 октября, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) провели очередную встречу. По сообщению Deadline, договоренностей пока достигнуто не было, однако инсайдеры полагают, что забастовка может завершиться уже на этой неделе.

«Есть основания для оптимизма», – заявил изданию источник со стороны профсоюза. «Похоже, мы находится на финальной стадии», – подчеркнул, в свою очередь, студийный инсайдер. Обе стороны выразили уверенность, что сделка может быть достигнута в течение нескольких дней, но, как и говорилось ранее, ситуация не совсем стабильна.

Утверждается, что SAG-AFTRA и AMPTP добились значительных успехов в обсуждении новой системы отчислений для стриминговых фильмов и сериалов, основанной на успехе проектов.

Так или иначе, в официальном заявлении гильдии отмечается, что обе стороны обсудили все предложения, включая урегулирование использования искусственного интеллекта, и планируют договориться о дате следующей встречи вечером в понедельник, 30 октября.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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