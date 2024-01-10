Гильдия актеров США разрешит лицензирование цифровых копий голосов своих членов

Профсоюз заключил соглашение с компанией Replica Studios, специализирующейся на ИИ-озвучке

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) заключила соглашение с компанией Replica Studios, специализирующейся на озвучании при использовании искусственного интеллекта.

Профсоюз отметил, что благодаря контракту члены гильдии смогут лицензировать свои голоса для их последующего использования в видеоиграх и других медиапроектах. Утверждается, что помимо положения о минимальных расценках в соглашении прописано – каждый актер сможет утверждать тот или иной проект, где будет задействована цифровая копия его голоса, и в любой момент имеет возможность отказаться от дальнейшего использования своего голоса в новых работах.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер, в свою очередь, отметила, что Replica Studios – это «отличный пример правильного использования искусственного интеллекта».

Напомним, что урегулирование использования нейросетей на протяжении долгого времени было камнем преткновения в переговорах Гильдии актеров и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) во время прошлогодней забастовки.