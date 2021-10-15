В России снимут первый кукольно-игровой сериал для взрослых «Сахарный дворец»

Премьера проекта запланирована на конец 2022 года

Над первым российским кукульно-игровым сериалом работают креативный продюсер и сценарист Тимур Акавов («Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант», «Миша портит все»), автор идеи и сценарист Павел Финоженков и продюсер Никита Владимиров (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, ДЕНЬ МЕРТВЫХ). В съемках сериала примут участие сразу несколько режиссеров и операторов, чьи имена создатели проекта пока не разглашают.

Вот уже почти тридцать лет на телеэкранах страны выходит детская развлекательно-познавательная программа «Сахарный дворец». Каждый день Сахарный дворец гостеприимно распахивает свои двери для детишек. А живут во дворце самые настоящие друзья: красивая-прекрасивая принцесса Алиса, умный-преумный филин Фил Филыч и веселый-превеселый леопард Кус-Кус! Сколько веселых песенок спето за эти годы, сколько считалок выучено, сколько танцев станцовано, сколько спиртного было выпито... Стоп! Что?!

Да! Как только в студии звучит команда режиссера «стоп!» и гаснут софиты, герои шоу становятся теми, кем они являются на самом деле... Алиса – закомплексованной стареющей стервой, склонной к алкоголизму, Кус-Кус – циничным подонком с замашками суперзвезды, а Фил Филыч – старым маразматиком. Режиссер находится в глубоком творческом кризисе, а продюсеры жрут транквилизаторы, так как рейтинги программы падают.

Случайно попав за кулисы, начинающему актеру, плюшевому единорожку Штормику, удастся вдохновить коллектив, поднять рейтинги шоу, перенести смену наполнителя, закрутить роман с Кристиной Асмус, возглавить партийные списки на выборах в Госдуму, сняться в фильме студии Brazzers, основать собственную секту и много чего другого, порой выходящего за рамки норм морали и уголовного кодекса Российской Федерации.

Никита Владимиров, продюсер: «Действие происходит в настоящее время – это позволяет использовать в сюжете отсылки на актуальные события поп-культуры и делать в каждой серии камео с российскими, а может быть, и мировыми звездами! Плюс новый для российского рынка формат: жесткая черная комедия в кукольно-плюшевой обертке».

Тимур Акавов, креативный продюсер, сценарист: «Мечты сбываются, когда они пересекаются! В разных городах у разных людей была мечта – снять комбинированный фильм, в котором куклы взаимодействовали бы с людьми. И вот однажды судьба свела этих людей! Поделившись друг с другом своими мыслями, они решили создать первый кукольно-художественный сериал!»