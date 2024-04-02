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В Самарской области создадут центр кинопроизводства

Автор: Илья Кувшинов

2 апреля 2024

Это должно открыть новые ниши для малого бизнеса в регионе

Правительство Самарской области объявило о том, что приняло решение о создании в регионе центра кинопроизводства и кинокомиссии, чтобы привлечь туда компании, занимающиеся съемками кино и сериалов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, это откроет новые ниши для малого бизнеса и даст импульс развитию профессий, связанных с кино.

Ожидается, что будущий центр кинопроизводства окажет организационную помощь в проведении съемок и решении административных вопросов, предоставлении помещений и оборудования для работы. Кинокомиссия, в свою очередь, возьмет на себя финансовые вопросы – в частности, субсидирование части расходов кинокомпаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в этом году.

Центр развития предпринимательства Самарской области и Союз кинематографистов России подписали соглашение о сотрудничестве на выставке «Россия» в феврале. 

Фото: Freepik

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