В Самарской области создадут проект по поддержке начинающих сценаристов

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в регионе будет создана так называемая сценарная воронка.

«Делаем интересный проект, согласовал его с Ольгой Борисовной Любимовой, с министром культуры. В следующем году мы сделаем сценарную воронку в Самарской области, дадим возможность и стимулы для тех людей, у которых есть интересные истории, вывести их в формат сценарной заявки», – заявил он.

Ожидается, что в рамках проекта комиссия отберет 100 лучших заявок, которые смогут получить профессиональное сопровождение, а их авторы – сценарное образование.

«Если хотя бы один из этих сценариев выстрелит, станет по-настоящему интересным кино, то мы уже цели добьемся, это и есть креативная экономика», – добавил Федорищев.

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