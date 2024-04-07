Драмеди «Саша против!» номинировано в пяти категориях на американском фестивале веб-сериалов

15-й LA Webfest пройдет в Лос-Анджелесе 3 мая

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Premier – драмеди «Саша против!» было отмечено упоминаниями сразу в нескольких категориях на американском фестивале веб-сериалов LA Webfest.

Шоу претендует на награды в номинациях «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор», а также специальную премию за достижения имени основателя смотра Майкла Аякве-мл.

Остросоциальное драмеди рассказывает о двух подростках разной национальности, которые вынуждены искать общий язык, потому что их родители неожиданно для всех решили пожениться.

В актерском составе «Саша против!» – Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Полина Денисова, Кирилл Русин, Евгений Кунцевич, Даня Киселев и другие. Режиссером, продюсером и соавтором проекта выступила Анна Зайцева («Сама дура»). Также в числе продюсеров – Александр Малинкович, Макар Кожухов и Марина Катая.

15-й LA Webfest пройдет в Лос-Анджелесе 3 мая.

Фото: кадр из сериала «Саша против!»