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Конференция «Лаборатория саспенса» принимает заявки на участие

Автор: БК

4 декабря 2022

Мероприятие пройдет 16 декабря в Москве

16 декабря медиахолдинг «Цифровое Телевидение» при поддержке Минкультуры РФ проведёт конференцию «Лаборатория саспенса», посвященную жанровому и остросюжетному кино. 

Программа мероприятия включает питчинг проектов жанровых фильмов молодых кинематографистов со всей России, а также индустриальный мозговой штурм «7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах». 

Подать заявку остросюжетного проекта можно на сайте проекта

Заявки рассматривает экспертная комиссия:
• Иван И. Твердовский — режиссер, основатель киностудии «Класс коррекции»
• Иван Кудрявцев — заместитель гендиректора, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение»
• Фёдор Попов — продюсер, гендиректор киностудии «ВГИК-Дебют»
• Иван Капитонов – продюсер, режиссёр, сценарист, основатель кинокомпании «QS FILMS»
• Дмитрий Якунин – продюсер, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генпродюсер продюсерского центра «Мувистарт»

Лучшие авторы продолжат работу над своими проектами под кураторством киностудий и продюсеров. В 2023 году их работы будут представлены на российских телеканалах и платформах.

Мероприятие проводится медиахолдингом «Цифровое Телевидение» при поддержке Минкультуры РФ, а также продюсерского центра «ВГИК-Дебют», кинокомпании «QS-Films», Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, продюсерского центра «Мувистарт», программы «Индустрия кино» (Россия 24).

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