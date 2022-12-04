Конференция «Лаборатория саспенса» принимает заявки на участие

Мероприятие пройдет 16 декабря в Москве

16 декабря медиахолдинг «Цифровое Телевидение» при поддержке Минкультуры РФ проведёт конференцию «Лаборатория саспенса», посвященную жанровому и остросюжетному кино.

Программа мероприятия включает питчинг проектов жанровых фильмов молодых кинематографистов со всей России, а также индустриальный мозговой штурм «7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах».

Подать заявку остросюжетного проекта можно на сайте проекта.

Заявки рассматривает экспертная комиссия:

• Иван И. Твердовский — режиссер, основатель киностудии «Класс коррекции»

• Иван Кудрявцев — заместитель гендиректора, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение»

• Фёдор Попов — продюсер, гендиректор киностудии «ВГИК-Дебют»

• Иван Капитонов – продюсер, режиссёр, сценарист, основатель кинокомпании «QS FILMS»

• Дмитрий Якунин – продюсер, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генпродюсер продюсерского центра «Мувистарт»

Лучшие авторы продолжат работу над своими проектами под кураторством киностудий и продюсеров. В 2023 году их работы будут представлены на российских телеканалах и платформах.

Мероприятие проводится медиахолдингом «Цифровое Телевидение» при поддержке Минкультуры РФ, а также продюсерского центра «ВГИК-Дебют», кинокомпании «QS-Films», Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, продюсерского центра «Мувистарт», программы «Индустрия кино» (Россия 24).