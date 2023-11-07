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Лука Гуаданьино не снимет новую версию «Лица со шрамом»

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2023

Режиссер подтвердил это в очередном интервью

Режиссер НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ и СУСПИРИИ Лука Гуаданьино больше не работает над новой версией ЛИЦА СО ШРАМОМ. Об этом постановщик рассказал в интервью Hindu Times.

Проект находится в разработке у Universal уже не первый год – до Гуаданьино картину должен был снимать Антуан Фукуа, а над последней версией сценария трудились братья Коэн. Инсайдеры утверждают, что у студии, скорее всего, уже есть новый кандидат в режиссерское кресло.

Напомним, что одноименный роман Армитэджа Трэйла экранизировался уже дважды – Говардом Хоуксом в 1932 году и Брайаном де Пальмой в 1983-м.

Фото: кадр из фильма ЛИЦО СО ШРАМОМ

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