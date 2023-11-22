Мелиссу Барреру уволили из нового «Крика» после заявлений об арабо-израильском конфликте

Студия Spyglass Media подтвердила эту информацию

Похоже, героиня Мелиссы Барреры не появится в седьмом КРИКЕ – по сообщению Deadline, студия Spyglass Media приняла решение уволить актрису после ее заявлений об арабо-израильском конфликте в соцсетях.

«Позиция Spyglass однозначна: мы не приемлем антисемитизм или разжигание ненависти в любой форме, включая ложные ссылки на геноцид, этнические чистки, а также искажение фактов Холокоста», – отмечается в заявлении представителя студии.

Режиссер КРИКА 7 Кристофер Лэндон, в свою очередь, отметил, что его мнение не имело значения для студийных боссов. «Вот мое заявление: все – отстой. Перестаньте орать. Это было не мое решение», – написал он в соцсетях, позднее удалив пост.

Отмечается, что Баррера размещала на своей странице в Instagram* большое количество публикаций, посвященных арабо-израильскому конфликте – в частности, называла Палестину «колонизированной страной» и заявляла, что израильские войска осуществляют «геноцид и этнические чистки».

Несмотря на то, что актерский состав седьмого КРИКА не был официально объявлен, инсайдеры говорят, что актриса должна была вновь исполнить в проекте главную роль.

*Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: кадр из фильма КРИК 6