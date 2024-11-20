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Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» продолжает прием заявок

Автор: БК

20 ноября 2024

Мероприятие пройдет с 6 по 14 декабря

С 6 по 14 декабря в городе на Неве уже в четвертый раз пройдет молодежный кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге», который включает в себя фестиваль, индустриальную программу, питчинг, книжную ярмарку и фотовыставку.

Подать заявку на участие в конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов еще можно до 25 ноября. Более подробная информация доступна на официальном сайте форума.

Одной из главных задач смотра является развитие и популяризация кинематографической деятельности Санкт-Петербурга. В 2023 году кинопоказы и другие мероприятия фестиваля посетили более 5 тыс человек.

Лучшие фильмы полнометражного и короткометражного конкурсов выберет профессиональное жюри. Помимо этого, в этом году фестиваль также запустит новую номинацию – спецприз «За петербургский стиль», которую вручит оргкомитет фестиваля за лучшее отображение культуры и героев Санкт-Петербурга.

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