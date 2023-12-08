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В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге»

Автор: БК

8 декабря 2023

Смотр пройдет до 16 декабря

8 декабря в Санкт-Петербурге в киноцентре Дом Кино открылся III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге».

Фильмом открытия этого года станет драма Романа Михайлова ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО о заядлом игроке в покер, который после выхода из тюрьмы открывает своему сыну новый мир азартных игр. Главные роли в картине сыграли Олег Чугунов и сам режиссер.

Председателем жюри полнометражного конкурса станет журналист и кинокритик Сергей Шолохов, а жюри короткометражного конкурса возглавит доцент кафедры драматургии и киноведения СПБГИКиТ и сценарист Наталия Милашкина.

Гостям фестиваля будут показаны 50 фильмов от киностудий, киношкол и независимых авторов Санкт-Петербурга. Значимую часть полнометражного конкурса занимают дебюты и работы молодых авторов, среди которых КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ Светланы Самошиной, ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ Ирины Бас и ЖИВОЙ Константина Селина.

В короткометражном конкурсе киношколы Петербурга представят лучшие, по их мнению, фильмы студентов, а в число работ независимых авторов входят только короткометражные фильмы, созданные без непосредственного участия киношкол.

В параллельную программу фестиваля, которая пройдет также в Доме Кино, вошли мастер-классы и обсуждения с киноведами, экспертами кино и смежных индустрий, день кинокритики, книжная ярмарка и фотовыставка, посвященная истории кинематографа Петербурга, а также марафон кинознакомств для молодых кинематографистов.

Также с сегодняшнего дня свою работу в рамках фестиваля начала Книжная ярмарка, на которой магазины Дом Книги и «Порядок слов», издательства «Ad Marginem» и «Новое литературное обозрение», а также магазин музея «Гараж» представят лучшие произведения о кино, искусстве и городе.

Церемония закрытия III Кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге», который организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдет 16 декабря.

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