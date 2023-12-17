Фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» объявил лауреатов

Лучшим фильмом в полнометражной секции стал «Живой» Константина Селина

16 декабря в Доме кино Санкт-Петербурга завершился III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге». Победителями стали фильмы ЖИВОЙ Константина Селина в полнометражном конкурсе и «Маэстро» Артема Агафонова – в короткометражном.

В этом году в конкурсную программу вошли 7 полнометражных и 39 короткометражных работ.

Полный список победителей

Полнометражная секция

• Лучший фильм фестиваля – ЖИВОЙ, реж. Константин Селин

• Лучший игровой фильм – КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина

• Лучший неигровой фильм – КУДА УХОДЯТ ДЕТИ ИЗ ГОРОДА ГАММЕЛЬНА?, реж. Даниэлла Рыбакьян



Короткометражная секция

• Лучший короткометражный фильм – «Маэстро», реж. Артем Агафонов

• Спецприз за лучшую работу независимого автора – «Трогательные технологии», реж. Валентина Коровникова

• Лучшая программа киношколы – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

• Приз зрительских симпатий – «Не вовремя», реж. Наталия Мамонова

• Специальный диплом жюри за трогательного и яркого героя – «Здесь был Вова», реж. Светлана Амирханова

• Специальный диплом жюри за попытку передать сомнения и внутреннюю жизнь героя – «Purpose of your visit?», реж. Дарья Сухарева

III Кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Фото: пресс-служба фестиваля