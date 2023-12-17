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Фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» объявил лауреатов

Автор: БК

17 декабря 2023

Лучшим фильмом в полнометражной секции стал «Живой» Константина Селина

16 декабря в Доме кино Санкт-Петербурга завершился III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге». Победителями стали фильмы ЖИВОЙ Константина Селина в полнометражном конкурсе и «Маэстро» Артема Агафонова  – в короткометражном.

В этом году в конкурсную программу вошли 7 полнометражных и 39 короткометражных работ.

Полный список победителей

Полнометражная секция
•  Лучший фильм фестиваля – ЖИВОЙ, реж. Константин Селин
•  Лучший игровой фильм – КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина
•  Лучший неигровой фильм – КУДА УХОДЯТ ДЕТИ ИЗ ГОРОДА ГАММЕЛЬНА?, реж. Даниэлла Рыбакьян

Короткометражная секция
•  Лучший короткометражный фильм – «Маэстро», реж. Артем Агафонов
•  Спецприз за лучшую работу независимого автора – «Трогательные технологии», реж. Валентина Коровникова
•  Лучшая программа киношколы – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
•  Приз зрительских симпатий – «Не вовремя», реж. Наталия Мамонова
•  Специальный диплом жюри за трогательного и яркого героя – «Здесь был Вова», реж. Светлана Амирханова
•  Специальный диплом жюри за попытку передать сомнения и внутреннюю жизнь героя – «Purpose of your visit?», реж. Дарья Сухарева

III Кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: пресс-служба фестиваля

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