Фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» объявил лауреатов
Лучшим фильмом в полнометражной секции стал «Живой» Константина Селина
16 декабря в Доме кино Санкт-Петербурга завершился III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге». Победителями стали фильмы ЖИВОЙ Константина Селина в полнометражном конкурсе и «Маэстро» Артема Агафонова – в короткометражном.
В этом году в конкурсную программу вошли 7 полнометражных и 39 короткометражных работ.
Полный список победителей
Полнометражная секция
• Лучший фильм фестиваля – ЖИВОЙ, реж. Константин Селин
• Лучший игровой фильм – КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина
• Лучший неигровой фильм – КУДА УХОДЯТ ДЕТИ ИЗ ГОРОДА ГАММЕЛЬНА?, реж. Даниэлла Рыбакьян
Короткометражная секция
• Лучший короткометражный фильм – «Маэстро», реж. Артем Агафонов
• Спецприз за лучшую работу независимого автора – «Трогательные технологии», реж. Валентина Коровникова
• Лучшая программа киношколы – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
• Приз зрительских симпатий – «Не вовремя», реж. Наталия Мамонова
• Специальный диплом жюри за трогательного и яркого героя – «Здесь был Вова», реж. Светлана Амирханова
• Специальный диплом жюри за попытку передать сомнения и внутреннюю жизнь героя – «Purpose of your visit?», реж. Дарья Сухарева
III Кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: пресс-служба фестиваля