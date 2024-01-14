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Стивен Содерберг написал сценарий продолжения «Секса, лжи и видео»

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2024

Постановщик не исключает того, что он превратится в художественный роман

Стивен Содерберг рассказал в разговоре с Variety, посвященном 35-летнему юбилею его фильма СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО, что во время пандемии написал сценарий продолжения.

Лента 1989 года рассказывала о непростых взаимоотношениях женщины, разочаровавшейся в своей семейной жизни, и мужчины, отчаявшегося найти счастье в любви. Камерная драма, главные роли в которой сыграли Джеймс Спэйдер, Энди Макдауэлл, Питер Галлахер и Лора Сан Джакомо, открыла эпоху инди-фильмов в американском кино и стала большим прорывом для компании Харви и Боба Вайнштейнов Miramaх.

По словам режиссера, сценарий сиквела рассказывает о сестрах в исполнении Макдауэлл и Сан Джакомо и взаимоотношениях последней со своей дочерью, которая собирается замуж. Содерберг уже поговорил с актрисами, и они дали согласие на участие в продолжении.

Тем не менее, постановщик не уверен, что фильм, в итоге, увидит свет – сейчас он уже сомневается в актуальности истории и думает о том, чтобы переработать готовый сценарий в художественный роман.  

Фото: кадр из фильма СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО

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