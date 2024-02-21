Совет Федерации одобрил закон о выдаче электронных прокатных удостоверений

Он вступит в силу 1 сентября после его подписания Президентом России

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении прокатных удостоверений на фильмы в электронном виде. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства культуры России.

Отмечается, что решение было принято сенаторами единогласно. Закон вступит в силу 1 сентября после его подписания Президентом России Владимиром Путиным.

Теперь выдача прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма, отказ в его выдаче (или отзыв), а также внесение каких-либо изменений будут оформляться записью в Государственном регистре фильмов. Само удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа.

В законе также сказано, что субтитры и тифлокомментарии к национальному фильму должны предоставляться демонстратору фильма производителем, прокатчиком или иным правообладателем киноленты одновременно с предоставлением копии этой картины.

Напомним, что прокатные удостоверения на фильмы, выданные до дня вступления в силу закона, будут действовать до истечения срока их действия.

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