Режиссер «Убить Риту» снимет спортивную драму «Шахматы»

Производством проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино»

Кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступила к работе над многосерийной спортивной драмой «Шахматы».

Сериал расскажет о юной шахматистке, которая мечтает стать чемпионкой мира, однако на первом же чемпионате ее дисквалифицирует за читерство ее кумир – гроссмейстер Гаров. Мира узнает от матери, что причина её дисквалификации кроется куда глубже, чем кажется: Гаров – её биологический отец, который не хочет иметь с ней ничего общего. Непризнанная дочь известного на весь мир гроссмейстера вступает в борьбу за звание чемпионки мира, чтобы отстоять свою честь и как спортсменки, и как дочери.

Режиссером проекта выступает Мария Агранович («The Тёлки» «Убить Риту»), а продюсерами – Андрей Шишканов и Алексей Гостеев.

«Мир шахмат, о котором мы расскажем в нашем сериале – это мир максимальной сосредоточенности на цели, умении анализировать ситуацию со всех сторон и выбирать самый лучший вариант развития событий из всех. И эти правила применимы для героев нашей истории не только на игровом турнире, но и в жизни. Это очень живая и динамичная история, которая вызовет широкий зрительский интерес к такому интригующему и наполненному драмой шахматному миру. Даже у тех, кто никогда не играл в шахматы. Нашу идею сделать такой проект поддержало профессиональное шахматное сообщество, чему мы очень рады. Нас консультируют одна из лучших женщин-гроссмейстеров России Алина Бивол, а также международный гроссмейстер, тренер и журналист Дмитрий Кряквин. Также мы благодарим Федерацию шахмат Москвы за консультационную поддержку проекта, особенно исполнительного директора Федерации Артёма Ахметова», – отмечает генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино» Андрей Шишканов.

«Сценарий захватил меня сразу же. «Шахматы» – это очень многогранная история о жизни, о людях, об их радостях и болях. Здесь выражена игра контрастов: на фоне такого статичного вида спорта разворачивается настоящая жизненная драма, через которую проходят наши главные герои на пути взросления. Статика и динамика. Отцы и дети. Победы и поражения. Такие проекты вдохновляют», – говорит режиссёр Мария Агранович.

В актерском составе задействованы Анастасия Красовская, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Артём Ткаченко, Георгий Русских, Чжэн Ханьи и другие. Съемки «Шахмат» пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, а также в Китае.

Релиз сериала запланирован на 2025 год.

Фото: пресс-служба «Вселенная кино»