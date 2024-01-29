Карен Шахназаров высказался насчет цензуры в российском кинематографе

Режиссер заявил, что особо не видит запретов

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» и режиссер Карен Шахназаров дал большое интервью ТАСС, где поделился размышлениями по поводу современного кинопроизводства и цензуры.

Постановщик заявил, что не смотрел СКАЗКУ Александра Сокурова, которой в прошлом году не выдали прокатное удостоверение, однако отметил, что особых запретов в индустрии не видит.

«Не особо вижу, что какие-то картины запретили к показу. Я не знаю, что там у Александра Николаевича, я его фильм не видел, не знаю, какие там были причины. Но я не считаю нужным вообще что-то запрещать. Понятно, что есть вещи, которые непреложны. У нас же запрещена пропаганда нацизма. Но я допускаю существование каких-то вещей, которые неприемлемы. И это есть во всем мире. Хочешь не хочешь, но цензура присутствует везде, это обычное дело. Она бывает гласная, бывает негласная. Но никакая цензура не мешает снимать хорошие фильмы. В Иране разве нет цензуры? Есть, очень жесткая. Но иранское кино одним из лучших в мире считается. Сама по себе цензура — это не есть нечто такое, на что надо ссылаться, если у тебя вдруг не получился фильм. В советское время мы все были под цензурой и снимали неплохие картины, как известно. Но я не считаю, что в России это какая-то массовая история. Все, что сейчас есть, не сравнить с тем, что было в СССР. Свободы творчества сейчас гораздо больше, может быть, даже где-то многовато», – сказал Шахназаров.

Режиссер также отметил, что недавние кассовые победы отечественных проектов в связи с уходом мейджоров – это «очень хороший шанс», которым необходимо воспользоваться.

«Для этого нужно нарастить количество фильмов, а мы их производим очень мало, где-то 120-130 картин. Это очень мало, потому что таким количеством ты рынок не насытишь. <...> Для такой страны, как Россия, 300 фильмов в год – это минимум. Франция 400 фильмов игровых производит для театрального проката. Население Франции — чуть больше 60 млн», – подчеркнул Шахназаров.

Фото: кадр со съемок фильма АННА КАРЕНИНА