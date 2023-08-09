Платформа ВГТРК «Смотрим» займется производством оригинального контента

Курировать это направление будет бывший гендиректор канала ТВ-3 Лили Шерозия

Онлайн-платформа «Смотрим», входящая в холдинг ВГТРК, начнет производство оригинального контента. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, определять стратегию и курировать создание собственного медиаконтента платформы будет бывший гендиректор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия. Сама Шерозия подтвердила свое назначение на должность генпродюсера:

«Мне предстоит работа над контентной стратегией «Смотрим», создание новых оригинальных проектов, поиск прорывного эксклюзивного контента, – сказала она. – Для меня это вызов и новый этап в развитии, меня ждут амбициозные и интересные задачи, которые меня как специалиста очень раззадорили».

Лили Шерозия более 10 лет работала на ТВ-3, а с января 2022-го по июнь 2023 года являлась гендиректором телеканала.

«Шерозия сочетает в себе продюсерские и менеджерские компетенции на стыке ТВ и диджитал, является профессионалом, – пояснил ее назначение первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский. – Пришло время предложить подписчикам «Смотрим» собственный оригинальный контент».

Основу библиотеки сервиса всегда составлял контент производства ВГТРК. По словам директора департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, 15% библиотеки платформы занимают новости и аналитические программы, 30% – российские фильмы, в том числе, где сопродюсером является телеканал «Россия», а также программы о хобби (18%), развлекательные программы (12%) и мультфильмы (5%).

«Смотрим» был запущен в ноябре 2020 года, и его доля на российском рынке стриминговых сервисов в 2022 году составила менее 1%.