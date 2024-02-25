Клим Шипенко может снять еще один фильм про космос

Об этом заявил сам постановщик

Режиссер ВЫЗОВА и САЛЮТА-7 Клим Шипенко не исключает возможности создания нового космического проекта. Об этом постановщик рассказал в разговоре с ТАСС.

«Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет, такое тоже не исключено», – заявил он.

Шипенко, частично снимавший ВЫЗОВ с Юлией Пересильд на Международной космической станции (МКС), также признался, что скучает по космосу и готов отправиться на Луну.

«Космос в этом смысле мой ум не оставляет, мои мысли, вообще меня. Я скучаю по космосу. И желание полететь на Луну по-прежнему присутствует. Поэтому, может быть, и сниму еще один фильм, но пока конкретно я не объявлю идею, что это будет. Но думается в эту сторону», – отметил режиссер.

Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ