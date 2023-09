Стриминговые сервисы объединяются в альянс

В их числе – Netflix, Paramount+, Walt Disney Co и Peacock

Крупнейшие игроки на рынке онлайн-кинотеатров США объединятся для создания новой организации – Альянса потоковых инноваций (Streaming Innovation Alliance). Об этом сообщает Variety.

Новая отраслевая группа займется лоббированием и продвижением своих интересов политикам и государственным структурам. Отмечается, что это первый случай, когда конкурирующие стриминговые провайдеры выступают единым фронтом.

В альянс вошли AfroLandTV, America Nu Network, BET+, Discovery+, For Us By Us Network, Max, the Motion Picture Association, MotorTrend+, Netflix, Paramount+, Peacock, PlutoTV, Telemundo, TelevisaUnivision and Vix, Vault и the Walt Disney Co. Утверждается, что организация будет «выступать за решения на федеральном и региональном уровне, которые позволят построить сильный, конкурентноспособный и ориентированный на потребителя рынок потокового видео».

В числе компаний, которые пока отсутствуют в составе отраслевой группы – Apple, Amazon, Google/YouTube и Roku.

Старшими советниками Альянса потоковых инноваций были назначены член Палаты представителей США Фред Аптон и бывший комиссар Федеральной комиссии по связи (FCC) Миньон Клайберн.

SIA также опубликовал результаты недавнего опроса, который показал, что 70% избирателей в США относятся к стримингу «положительно» или «крайне благосклонно». Кроме того, две трети опрошенных беспокоятся, что излишнее регулирование сервисов может поставить под угрозу разнообразие контента.