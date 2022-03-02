Украинский продюсер Юлия Синькевич возглавит жюри фестиваля Series Mania

Ранее российскую делегацию отстранили от участия в смотре

Украинский кинопродюсер и соучредитель Украинской киноакадемии Юлия Синькевич избрана председателем жюри международного конкурса фестиваля Series Mania, который в 2022 году пройдет с 18 по 25 марта.

«Series Mania всегда был отражением непрерывного и тесного диалога между культурой и обществом. Поэтому мы считаем необходимым сегодня обратить внимание на ситуацию, которую переживает Украина и весь мир. Для нас большая честь, что Юлия станет председателем жюри», — говорится в заявлении фестиваля.

Французский писатель и режиссер Марк Дюген назначен вице-председателем жюри на случай, если Синькевич не сможет присутствовать в Лилле.

Юлия Синmкевич является членом Европейской киноакадемии и членом украинского комитета премии «Оскар». С 2010 по 2020 год Синкевич работала генеральным продюсером Одесского кинофестиваля.

Ранее организаторы фестиваля сериалов Series Mania отозвали приглашение на участие «Роскино» в программе смотра. Как отметила пресс-служба «Роскино», показ российских проектов не состоится в рамках Series Mania.