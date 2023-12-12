Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете

Черновой монтаж датирован концом октября

В сеть утекли рабочие версии последних серий криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Согласно водяным знакам, черновой монтаж седьмого и восьмого эпизодов проекта датирован концом октября. В видео отсутствуют цветокоррекция, финальная переозвучка и большая часть музыкального сопровождения, а также периодически появляются примечания для команды постпродакшна.

«Кто слил, тот чушпан», – прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

Заключительные серии появятся на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря соответственно. БК настоятельно рекомендует дождаться официального релиза, чтобы не портить себе впечатление от просмотра.

Фото: кадр со съемок «Слово пацана. Кровь на асфальте»