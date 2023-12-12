top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете

Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете

12 декабря 2023

Черновой монтаж датирован концом октября

В сеть утекли рабочие версии последних серий криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Согласно водяным знакам, черновой монтаж седьмого и восьмого эпизодов проекта датирован концом октября. В видео отсутствуют цветокоррекция, финальная переозвучка и большая часть музыкального сопровождения, а также периодически появляются примечания для команды постпродакшна.

«Кто слил, тот чушпан», – прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

Заключительные серии появятся на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря соответственно. БК настоятельно рекомендует дождаться официального релиза, чтобы не портить себе впечатление от просмотра.

Фото: кадр со съемок «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
В Ярославле переснимают финальную серию драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Подробнее
Фонд кино проведет питчинг национальных фильмов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 10» опережают «Елки 9» и «Непослушника 2»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках декабря
Подробнее
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Подробнее
«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2025 годы
Подробнее
AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года
Подробнее
Создатели драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» опровергли информацию о пересъемке финальной серии
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
«Оппенгеймер» не попал в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Теща» вновь лидирует
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Теща» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 декабря 2023 года
Подробнее
«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей
Подробнее