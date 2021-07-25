Южнокорейский рынок завершил первое полугодие снижением на 32%

По данным Корейского совета по кинематографии (KOFIC), кассовые сборы в Южной Корее в первой половине 2021 года упали в годовом исчислении на 32% и составили $162 млн. Это самый низкий показатель первого полугодия, начиная с 2005 года. Кассовые сборы за первую половину прошлого года уже падали на 70%.

Число зрителей в первой половине 2021 года снизилось на 38,2% в годовом исчислении до 20 млн человек, что является самым низким показателем с тех пор, как KOFIC начала отслеживать эти данные, то есть с 2004 года. Серьезные потери понес национальный кинематограф. На фильмы местного произовдства было куплено 3,82 млн билетов, а их доля на рынке упала с 42,6% до 19,1%.

Иностранные фильмы заняли 80,9% рынка. Это самый высокий результат с 2004 года. На них было куплено 16,2 млн билетов. Лидером среди зарубежных релизов стал ФОРСАЖ 9, собравший $19 млн (2,28 млн проданных бидетов). Экшн стартовал в День Рождения Будды (19 мая), когда его посмотрело 400 000 зрителей. Это крупнейший старт с начала коронавирусной эры.

На втором месте по кассовым сборам - японское аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», собравший $17,9 млн (2,15 млн проданных билетов). За ним следует мультфильм Pixar ДУША ($16,5 млн и 2,05 млн проданных билетов) и КРУЭЛЛА ($12,7 млн и 1,53 млн проданных билетов).

Лучшим местным фильмом стала драма МИНАРИ. С $8,86 млн и с 1,13 млн проданных билетов она заняла пятую строчку. Самую высокую долю рынка среди прокатчиков получил Disney - 21,2%. Билеты на его фильмы были куплены 4,25 млн раз.

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25.07.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Screen Daily