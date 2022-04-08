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За месяц в России закрылось 25% кинозалов

Автор: Виолетта Палий

8 апреля 2022

Такую оценку привел управляющий партнер киносети С5 Алексей Воронков

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с руководителями сетей кинотеатров, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена. В рамках встречи представители площадок заявили, что российский кинопрокат не продержится без голливудских релизов без получения господдержки. 

По словам управляющего партнера киносети С5 Алексея Воронкова, в случае неизменной санкционной ситуации и недостатке привлекательных отечественных релизов, кинотеатры сгенерируют до конца года не менее 11,1 млрд рублей совокупного убытка, даже при сокращении залов, персонала и платежей за коммуналку. Как отметил Воронков, 2 марта в России работали 5,7 тыс. кинозалов, в которых работали около 35 тыс. человек. Уже к началу апреля каждый четвертый кинозал закрылся. Также падение оборотов в марте составило более 40%, в нынешнем месяце оно прогнозируется на уровне 80%, а в мае — на 92%. Кроме того, по его словам, в мае может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие кинотеатров целиком, а не отдельных залов.

По мнению участников встречи, принятые меры для выхода из кризиса успеха не принесли. В частности, перевыпуски российских картин в марте принесли лишь 6% от сборов. Кроме того, переориентирование на контент Индии, Китая, Кореи, Латинской Америки, во-первых, займет время от 3-х до 6-ти месяцев на дубляж, заключение договоров и рекламу, а, во-вторых, заранее характеризуется невысокой эффективностью — потенциальные ожидания зрительского интереса составляют не более 8%.

Гендиректор объединеной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васяcин также отметил, что выпуск нового, интересного для массового зрителя большого российского кино, займет не менее года. 

В качестве господдержки демонстраторы ожидают выделение субсидий на фонд оплаты труда, арендные платежи, коммунальные расходы, оплату проката российских фильмов по методике 2020 года - в объеме не менее 6,5 млрд рублей на период до 1 сентября. Кроме этого, они рассчитывают на списание задолженности по программе ФОТ 3.0, безвозвратные кредиты по методике ФОТ 2.0 до конца 2022 года, отмену промежуточных и авансовых платежей по налогу на прибыль, отсрочку выплат по коммерческим кредитам на 12 месяцев, беспроцентные кредиты на операционную деятельность и другое.

Участники совещания также призвали обратить внимание и на работу в новых условиях Российского авторского общества (РАО). Ранее АВК попросила РАО вернуть собранные с кинотеатров вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах. Причиной данного требования Ассоциация назвала приостановление действия соглашений о представительстве с РАО со стороны иностранных обществ по коллективному управлению авторскими правами (ОКУПы). 

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей.

Новости Кино TV online

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