top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Sony отказалась от сделки на $10 млрд с индийской компанией Zee Entertainment

Sony отказалась от сделки на $10 млрд с индийской компанией Zee Entertainment

Автор: Илья Кувшинов

22 января 2024

Компании договорились о потенциальном слиянии еще два года назад

Sony Group отказалась от планов по слиянию своего индийского подразделения с компанией Zee Entertainment, которое могло принести корпорации $10 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Компании договорились о потенциальной сделке еще два года назад. Инсайдеры утверждают, что краеугольным камнем между Sony и Zee оказалась будущая должность генерального директора новой объединенной компании – индийская сторона предложила кандидатуру гендиректора Zee Пунита Гоенку, однако Sony отказалась по причине того, что Гоенку стал объектом расследования со стороны индийского рыночного регулятора. Стороны так и не смогли прийти к согласию.

Теперь японская корпорация требует от индийской компании $90 млн компенсации за нарушение договора и может обратиться в суд. Zee, в свою очередь, отрицает все претензии Sony и сама намерена предпринять необходимые юридические меры.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Воздух»
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году
Подробнее
Минкультуры предложило штрафовать и закрывать кинотеатры за пиратские показы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все» посмотрело 42,5 млн человек
Подробнее
Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2023 года
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI премии АПКиТ
Подробнее
В Москве прошла премьера военной драмы «Воздух»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 января 2024 года
Подробнее