Sony отказалась от сделки на $10 млрд с индийской компанией Zee Entertainment

Компании договорились о потенциальном слиянии еще два года назад

Sony Group отказалась от планов по слиянию своего индийского подразделения с компанией Zee Entertainment, которое могло принести корпорации $10 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Компании договорились о потенциальной сделке еще два года назад. Инсайдеры утверждают, что краеугольным камнем между Sony и Zee оказалась будущая должность генерального директора новой объединенной компании – индийская сторона предложила кандидатуру гендиректора Zee Пунита Гоенку, однако Sony отказалась по причине того, что Гоенку стал объектом расследования со стороны индийского рыночного регулятора. Стороны так и не смогли прийти к согласию.

Теперь японская корпорация требует от индийской компании $90 млн компенсации за нарушение договора и может обратиться в суд. Zee, в свою очередь, отрицает все претензии Sony и сама намерена предпринять необходимые юридические меры.