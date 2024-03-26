Создатели нейросети Sora проведут встречи с голливудскими студиями

ИИ позволяет генерировать высококачественные видео по текстовому запросу пользователя

Уже на этой неделе представители компании OpenAI отправится в Голливуд, чтобы провести переговоры с крупными студиями и актерскими агентствами насчет потенциального использования ими новой нейросети Sora. Об этом сообщает Bloomberg.

Sora может генерировать видео длиной до минуты в высоком качестве по текстовому запросу пользователя. Полученный результат существенно отличается от аналогов, создающих нереалистичные и дерганные ролики с артефактами.

По информации инсайдеров, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и операционный директор Брэд Лайткэп хотят, чтобы как можно больше кинематографистов ознакомились с возможностями ИИ, которая потенциально может перевернуть представление о создании кино, а также наладить с ними диалог о безопасном применении технологии. Так, например, продюсер и режиссер Тайлер Перри уже видел Sora в действии и оказался настолько впечатлен, что на время отложил планы по расширению своей студии в Атланте стоимостью в $800 млн.

По слухам, публичный релиз нейросети может состояться в конце этого года.

Фото: кадр из сгенерированного Sora видео с официального сайта