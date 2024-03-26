top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Создатели нейросети Sora проведут встречи с голливудскими студиями

Создатели нейросети Sora проведут встречи с голливудскими студиями

Автор: Илья Кувшинов

26 марта 2024

ИИ позволяет генерировать высококачественные видео по текстовому запросу пользователя

Уже на этой неделе представители компании OpenAI отправится в Голливуд, чтобы провести переговоры с крупными студиями и актерскими агентствами насчет потенциального использования ими новой нейросети Sora. Об этом сообщает Bloomberg.

Sora может генерировать видео длиной до минуты в высоком качестве по текстовому запросу пользователя. Полученный результат существенно отличается от аналогов, создающих нереалистичные и дерганные ролики с артефактами.

По информации инсайдеров, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и операционный директор Брэд Лайткэп хотят, чтобы как можно больше кинематографистов ознакомились с возможностями ИИ, которая потенциально может перевернуть представление о создании кино, а также наладить с ними диалог о безопасном применении технологии. Так, например, продюсер и режиссер Тайлер Перри уже видел Sora в действии и оказался настолько впечатлен, что на время отложил планы по расширению своей студии в Атланте стоимостью в $800 млн.  

По слухам, публичный релиз нейросети может состояться в конце этого года.

Фото: кадр из сгенерированного Sora видео с официального сайта

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» вырывается вперед
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Летучий корабль» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Никита Кологривый прокомментировал свой арест
Подробнее
Официальная касса России: «Онегин» сохранил лидерство
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 марта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Летучий корабль» возглавил российский прокат
Подробнее
Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в Новосибирске
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в феврале 2024 года
Подробнее
Съемки второго и третьего «Чебурашки» будут идти одновременно
Подробнее
«Обнаженная муза Пьера Боннара»: постимпрессионистское полотно о любви и творчестве
Подробнее
В Москве прошла премьера второго сезона «Обоюдного согласия»
Подробнее
Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве
Подробнее
«Я иду играть» Анны Зайцевой получил приз за режиссуру на кинофестивале в США
Подробнее
Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 марта 2024 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера романтической сказки «Летучий корабль»
Подробнее