top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На фестивале «Трайбека» покажут сделанные нейросетью Sora короткометражные фильмы

На фестивале «Трайбека» покажут сделанные нейросетью Sora короткометражные фильмы

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2024

Показ состоится 15 июня

Нейросеть Sora постепенно прорывается в индустрию – на грядущем кинофестивале «Трайбека» впервые в истории покажут пять короткометражных фильмов, сделанных при помощи новой технологии OpenAI.

Напомним, что Sora может генерировать видео в высоком качестве по текстовому запросу пользователя. Полученный результат существенно отличается от аналогов, создающих нереалистичные и дерганные ролики с артефактами.

Отмечается, что все пять картин были созданы в рамках совместной программы фестиваля и OpenAI при помощи новой модели Sora, которая пока еще не доступна широкой публике.

Организаторы смотра также подчеркнули, что при работе над фильмами кинематографисты следовали условиям соглашений, заключенных с Гильдиями режиссеров Америки (DGA), сценаристов (WGA) и актеров (SAG), насчет использования искусственного интеллекта.

Короткометражные ленты будут показаны 15 июня.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» раздал награды
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Подробнее
В Перми открылся фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Подробнее
Названы лауреаты фестиваля «Новое движение»
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал кинофестиваль «Новое движение»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 мая – 2 июня 2024 года
Подробнее
Еще два российских фильма попали в программу Шанхайского кинофестиваля
Подробнее
На фестивале «Медвежонок» прошла деловая сессия «Почти готово»
Подробнее
Касса России: семейная лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее