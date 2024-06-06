На фестивале «Трайбека» покажут сделанные нейросетью Sora короткометражные фильмы

Показ состоится 15 июня

Нейросеть Sora постепенно прорывается в индустрию – на грядущем кинофестивале «Трайбека» впервые в истории покажут пять короткометражных фильмов, сделанных при помощи новой технологии OpenAI.

Напомним, что Sora может генерировать видео в высоком качестве по текстовому запросу пользователя. Полученный результат существенно отличается от аналогов, создающих нереалистичные и дерганные ролики с артефактами.

Отмечается, что все пять картин были созданы в рамках совместной программы фестиваля и OpenAI при помощи новой модели Sora, которая пока еще не доступна широкой публике.

Организаторы смотра также подчеркнули, что при работе над фильмами кинематографисты следовали условиям соглашений, заключенных с Гильдиями режиссеров Америки (DGA), сценаристов (WGA) и актеров (SAG), насчет использования искусственного интеллекта.

Короткометражные ленты будут показаны 15 июня.