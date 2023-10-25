Аарон Соркин сменил представителей после заявлений агента об арабо-израильском конфликте

Его бывший агент Маха Дакхил также представляет интересы Тома Круза и Натали Портман

Аарон Соркин принял решение покинуть агентство Creative Artists Agency (CAA), которое представляло его интересы, после спорных заявлений своего агента Махи Дакхил об арабо-израильском конфликте. Об этом сообщает Variety.

Сценарист СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ и «Западного крыла» отметил в официальном заявлении, что не считает девушку антисемиткой. «Она просто неправа, – сказал Соркин. – Маха – прекрасный агент, и я горжусь нашей совместной работой за минувшие шесть лет».

Неделю назад Дакхил, которая также представляет интересы звезд класса А вроде Тома Круза, Натали Портман и Мадонны, перепостила в своих социальных сетях заявление от группы «Свободу Палестине» (Free Palestine) и написала: «Что может быть более душераздирающим, чем стать свидетелем геноцида? Увидеть отрицание геноцида». Чуть позднее посты были удалены, а девушка принесла публичные извинения.

В результате агент лишилась не только Аарона Соркина – она покинула состав совета CAA и отошла от своих обязанностей в качестве соруководителя киноотдела агентства. Так или иначе, Дакхил продолжит и дальше работать со своими оставшимися клиентами. Соркин, в свою очередь, вернется к главному конкуренту Creative Artists Agency – агентству William Morris Endeavor, с которым он сотрудничал до его перехода в CAA в 2017 году.

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ