Мультсериалы «Союзмультфильма» появились в эфире испаноязычных телеканалов США

HITN и V-me начали показ анимационных проектов «Оранжевая Корова» и «Зебра в клеточку»

Крупнейшие в США испаноязычные телеканалы и онлайн-платформы HITN и V-me начали показ мультсериалов киностудии «Союзмультфильм». Первыми из них стали «Оранжевая Корова» и «Зебра в клеточку».

«Мы наблюдаем рост интереса к российской анимации со стороны латиноамериканского населения, и в настоящее время ведем множество переговоров с представителями этих стран, одновременно развивая сотрудничество с крупнейшими испаноязычными каналами в США, – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – И я рада, что наше взаимодействие с HITN и V-me началось с таких флагманских проектов для дошкольной аудитории как «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку» – они учат добру, творчеству, дружбе, взаимоподдержке маленьких зрителей во многих странах мира».

Стоит отметить, что HITN TV – ведущая медиакомпания в своем сегменте, которая охватывает более 44 млн зрителей в США и Пуэрто-Рико. V-me, в свою очередь, также является крупной испаноязычной латиноамериканской телевизионной сетью, которая существует свыше 20 лет.

В настоящее время география дистрибуции контента «Союзмультфильма» превышает 80 стран. Приоритетными направлениями являются КНР, арабские, азиатские страны, Латинская Америка и Африка.

Фото: кадр из сериала «Оранжевая корова»