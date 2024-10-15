Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству
Автор: БК
15 октября 2024
В числе новых членов – Константин Хабенский, Никита Михалков, Константин Эрнст
Президент Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству
Согласно тексту указа, должность заместителя председателя совета сохранил режиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета остался помощник президента РФ Владимир Мединский.
В числе новых членов совета – актер Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Ильдар Абдразаков и писатель Захар Прилепин.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 15 октября.
Фото: официальный сайт Президента России
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