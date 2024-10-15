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Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству

Автор: БК

15 октября 2024

В числе новых членов – Константин Хабенский, Никита Михалков, Константин Эрнст

Президент Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству

Согласно тексту указа, должность заместителя председателя совета сохранил режиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета остался помощник президента РФ Владимир Мединский.

В числе новых членов совета – актер Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Ильдар Абдразаков и писатель Захар Прилепин.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 15 октября.

Фото: официальный сайт Президента России

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