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Совет Федерации предлагает отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения

Автор: БК

2 февраля 2023

Проект предполагает прекращение соответствующих административных дел, находящихся в производстве

Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект, согласно которому в 2023 году будет вводиться мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за демонстрацию зарубежного кино без прокатного удостоверения. 

«Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм» в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран. Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, мораторий на наказание по данной статье КоАП РФ предлагается накладывать в случаях, если нарушение «обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских индивидуальных предпринимателей или юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих в отношении РФ и ее резидентов недружественные действия». Под недружественными действиями в законопроекте будет пониматься прекращение исполнения или отказ от заключенного лицензионного договора о предоставлении права использования объекта авторских и смежных прав по причинам, не связанным с нарушением российским индивидуальным предпринимателем или юрлицом своих обязательств по соответствующему договору, отметил сенатор.

Также в рамках законопроекта предлагается прекратить находящиеся в производстве судей соответствующие административные дела относительно юрлиц, а также не исполненные до момента вступления закона в силу постановления судов.

Кроме того, комитет направил в правительство предложение о выдаче прокатного удостоверения в России при ввозе иностранного кино через Белоруссию. «Предлагается рассмотреть вариант выдачи прокатного удостоверения без предоставления договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения аудиовизуального произведения при ввозе иностранного кино через Республику Беларусь», — указано в документе.

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