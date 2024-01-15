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«Союзмультфильм» восстановит десять советских анимационных проектов 1940-х годов

Автор: Илья Кувшинов

15 января 2024

Работы ожидается закончить к 80-летию Победы

«Союзмультфильм» займется реставрацией и восстановлением десяти советских мультфильмов 1940-х годов. По сообщению РИА Новости, работы планируется закончить к грядущему 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне.

Список проектов, на которыми будут корпеть специалисты, пока не называется. Ожидается, что по окончании реставрации анимационные ленты будут демонстрироваться в рамках специальных показов в российских кинотеатрах.

Подчеркивается, что военный и послевоенный периоды в истории отечественной анимации оказали существенное влияние на ее дальнейшее формирование.

По словам председателя Совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, «Союзмультфильм» в последние годы активно занимается изучением, восстановлением и популяризацией своего классического наследия – для этого в структуре студии даже был создан специальный отдел.

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