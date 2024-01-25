Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил даты проведения
Автор: БК
25 января 2024
Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября
25-й Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) назвал даты проведения.
Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
Санкт-Петербургский международный Контент Форум (до 2017 года – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России и странах СНГ ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа.
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