Санкт-Петербургский международный Контент Форум объявил даты проведения

Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября

25-й Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) назвал даты проведения.

Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (до 2017 года – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России и странах СНГ ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа.