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Режиссер «Шан-Чи» может снять нового «Человека-паука»

Автор: Илья Кувшинов

10 сентября 2024

Съемки должны начаться в начале 2025 года

Постановщик ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ Дестин Дэниел Креттон ведет переговоры насчет кресла режиссера четвертого ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА от Marvel и Sony. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Представители студий отказались от комментариев.

Инсайдеры утверждают, что проект находится в активной стадии предпродакшена, а съемки должны начаться уже в начале 2025 года. Над сценарием ленты работают Крис МакКенна и Эрик Соммерс, написавшие прошлые два фильма франшизы с Томом Холландом.

Ранее Креттон должен быть снимать новых МСТИТЕЛЕЙ, однако покинул этот пост в ноябре 2023 года. В числе его ближайших проектов для Marvel – супергеройский сериал «Чудо-человек» с Яхьей Абдул-Матином II.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

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