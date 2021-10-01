Start представил релизы октября 2021 года

Участники «Кинотавра», фильмы о фильмах и оригинальные сериалы

В октябре на Start состоится эксклюзивная премьера криминального психологического триллера «Самка богомола». Первая серия адаптации французского проекта «Богомол» (La Mante) была показана в рамках 32-го кинофестиваля «Кинотавр».

Также в октябре Start покажет прямую трансляцию запуска первого в истории космического киноэкипажа — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров — полетят к МКС на корабле «Союз МС-19».

Выйдут финальные эпизоды драмы о суррогатном материнстве «Контейнер», комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля «Гранд» и финал второго сезона драмы о подростковом буллинге «Новенький». Также с этого месяца каждую пятницу на Start зрителей будет ждать премьера нового фильма. Октябрьские премьеры нашей новой кинолинейки — СОВРИ МНЕ ПРАВДУ, ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, МОЛОКО и ДУНАЙ.

• Прямая трансляция старта ракеты — 5 октября

ВЫЗОВ — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала, студии Yellow, Black and White и START. В истории космонавтики произойдет беспрецедентное событие: с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19» в космос отправятся члены съемочной группы фильма ВЫЗОВ — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Это первый в мире кинопроект, съемки которого пройдут вне пределов земного притяжения на Международной космической станции.

• «Вызов. Первые в космосе», документальный сериал — заключительные серии 4, 10 октября

Впервые в истории телевидения — самый невероятный кастинг мирового кино. Двадцать девушек борются за главную роль в фильме Клима Шипенко «Вызов». Фильм снимается на Международной космической станции, поэтому серьезный отбор актрисы проходит в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Девушек ожидают испытания на пределе человеческих возможностей.

СЕРИАЛЫ НА START

• «Самка богомола» — премьера 14 октября, оригинальный сериал START

Серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет.

• «Контейнер» — заключительные серии 7, 14, 21 октября, оригинальный сериал START

Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

«Гранд», 5 сезон — финал сезона 2 октября, оригинальный сериал START

В финале истории «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Главный вопрос всей киновселенной — смогут ли Ксюша и Юра сохранить отношения на расстоянии. Особенно когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь. Лев Глебович, наконец, узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Лев Глебович будет искать любовь всей своей жизни и найдет ее... два раза.

• «Напарницы: Астрид и Рафаэлла», 2 сезон — новые серии 6, 13, 20 октября, сериал из коллекции Walter Presents

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

• «Удали меня» — финал сезона 2 октября, эксклюзивно на START

Норвежский сериал о девочках-подростках, Марион и Марит. Весной лучшие подруги отправляются на традиционный школьный праздник, на котором ревность и невинная шутка навсегда меняют их жизни.

• «Обет на крови», 3 сезон — новые серии 4, 11, 18, 25 октября, сериал из коллекции Walter Presents

Хьюго — высокопоставленный чиновник, Мариус — опасный преступник, который вышел из тюрьмы и не стремится к мирной жизни. У этих двоих не было ничего общего, пока их дочери не стали лучшими подругами. Невинная дружба приводит к драматическим последствиям для обеих семей. В новом сезоне криминальной драмы Хьюго увольняют из налоговых органов, а Служба налоговой информации и расследований предлагает ему рискованную сделку, которая вновь сведет его с Мариусом и его женой Китти.

• «Это по дружбе» — с 16 октября, эксклюзивно на START

Говорят, парни не плачут: автомеханик Джей Ти следует этому нехитрому закону, когда от него уходит любимая девушка Ине. И даже верным друзьям — как и он, помешанным на тачках и скорости — не может признаться, что переживает из-за расставания. Прирожденный лидер и душа компании, Джей Ти может выбрать себе любую, но он предпочитает все дальше уходить в себя и прятать эмоции за легкой улыбкой. Норвежский сериал про молодых ребят и девчонок переворачивает традиционные каноны мелодрамы и открывает тему первого расставания с новой стороны — и заслуженно получил на родине сразу семь премий Gullruten Awards, местного аналога Emmy.

• «Грубое правосудие» — 19 октября, сериал из коллекции Walter Presents

Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на все, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.

• «Братья вне игры», 2 сезон — 27 октября, сериал из коллекции Walter Presents

Два брата мечтают об одном — попасть в мир большого футбола. Одного из них ждет карьера в известном клубе, где секс, ложь и коррупция давно стали нормой. А другой встанет на путь саморазрушения и окажется по ту сторону закона. Выдержит ли некогда крепкая семья испытание славой и деньгами?

ФИЛЬМЫ НА START

• СОВРИ МНЕ ПРАВДУ — 8 октября

В центре сюжета — пара, которая надеется провести выходные наедине. С появлением бывшего возлюбленного героини и ее младшей сестры идиллия превращается в жестокую игру, в которой быстро стирается грань между правдой и ложью, влюбленностью и страстью, безобидным флиртом и смертельной опасностью.

• ИВАНОВО СЧАСТЬЕ — 15 октября

Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

• МОЛОКО — 22 октября

Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.

• ДУНАЙ — 29 октября

Главная героиня Надя, отправившись в отпуск в Белград, влюбляется в местного парня Нешу. Эта встреча подталкивает ее принять спонтанное решение — бросить свою скучную работу в Москве ради любви и новой жизни в Белграде. Однако все может пойти не так как хочет Надя, привыкшая планировать все до мелочей. Героине предстоит столкнуться с реальностью, которая не соответствует ее ожиданиям.

ФИЛЬМЫ О ФИЛЬМЕ

• «Новенький», фильм о фильме — 7 октября

Новый сезон «Новенького» затронул сразу несколько болезненных тем: это и буллинг, и абьюз, и физическое насилие — и все они требовали обсуждения, как во время съемок и репетиций, так и после окончания работы над сериалом. В традиционном «послесловии» режиссер и автор сценария Оксана Барковская обсуждает сложные темы с молодыми актерами, сыгравшими школьников из Юровска, а приглашенный психолог комментирует их рассуждения и самые яркие сцены второго сезона.

• «Гранд», фильм о фильме — 9 октября, оригинальный проект START

Трогательный и душевный взгляд на то, что происходило за кадрами съемок пятого, прощального сезона «Гранд». Этим сезоном завершается не просто «Гранд», а целая вселенная, которую начал больше 10 лет назад сериал «Кухня», а продолжил «Отель Элеон». О том, почему эта история закончилась, о любимых персонажах и главных достижениях за эти годы говорят как продюсеры, так и главные звезды сериала, ставшие за последние годы настоящей семьей — Александр Лыков, Мила Сивацкая, Александр Соколовский, Владислав Ветров, Николай Шрайбер, Ксения Теплова и другие.

• «Контейнер», фильм о фильме — 28 октября, оригинальный проект START

Сериал о суррогатном материнстве собрал звездный кастинг: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров и Дмитрий Чеботарев рассказывают, как снимался новый проект создателей «257 причин, чтобы жить», креативный продюсер Алексей Ляпичев делится тем, как искали новые лица, а молодые актрисы Лиза Шакира и Маша Лобанова говорят о том, каково оказаться на площадке такого масштабного проекта рядом с большими звездами и играть настоящих оторв, хотя в жизни они совсем не похожи на своих героинь.

КОРОТКИЙ МЕТР

• ХОЛОДНО — 3 октября, эксклюзивно на START

В российской глубинке двое сотрудников полиции отправляются на задание. Задача перед ними стоит достаточно простая, но особенности местного климата создают серьезное препятствие для ее выполнения. Хочется быть хорошим полицейским, но в России очень холодно.

• БРОДЯГА БРО — 10 октября, эксклюзивно на START

Молодой рэппер бродит по улицам в поисках бездомных. Он записывает их истории на телефон и из сэмплов делает музыку и песни. После одной из таких прогулок у него появляется необычная идея.



• ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА — 17 октября, эксклюзивно на START

Лучший короткометражный фильм 32-го «Кинотавра». Лиде и Боре по двадцать лет, они обычная, ничем не примечательная пара. Он работает на заводе, она в кофейне. Проблемы у них как у всех, радости и мечты как у всех, и в общем жизнь как у всех. Но однажды утром Лида приходит домой с подозрительным пятном на шее.

• ТРАКТАТ О БАБОЧКАХ — 24 октября, эксклюзивно на START

Студент социологического направления Слава никак не может выбрать тему для дипломного проекта. Руководитель диплома рекомендует прочитать одну малоизвестную старую книгу. Герой соглашается, однако даже не подозревает, что попытки найти какую-то книжку перерастут в настоящее приключение с поиском сокровищ.

• ЗАРНИЦА — 31 октября, эксклюзивно на START

Оригинальный короткометражный фильм снят в рамках проекта «Быстрый Старт». В московском кадетском корпусе, в классе, где парни и девушки учатся вместе, жизнь расписана по своду жестких правил, вопросы решаются силой, а выделяться из толпы не принято. В этот класс попадает 16-летняя Алиса, бойкая и талантливая девчонка. Она очень старается быть первой во всем, потому что ей кажется, что только так можно заслужить уважение сверстников и любовь одноклассника Андрея. Но в реальности все наоборот — ее успехи в учебе провоцируют травлю и со стороны учеников, и со стороны учительницы. Впереди у нее — самое сложное испытание, в котором ей надо выбрать: победа или любовь.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

• НЕЛЛИ РАПП: КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА — 1 октября

Отправляясь на каникулы в таинственное семейное поместье, Нелли представить не могла, как перевернется ее жизнь. Оказывается, ее дядя — охотник на монстров, о существовании которых никто и не подозревает. Отныне заветная мечта Нелли — поступить в академию по защите мира от темных сил. Но сначала ей предстоит сдать непростой экзамен, которого нет ни в одной школе: нужно поймать опасное мифическое существо.

• ЗАМБЕЗИЯ — 8 октября

В мультфильме рассказывается история жизни юного соколенка по имени Кай, его приключения, характер, комичные ситуации в которые он попадает на пути к своей главной цели, на пути к заветному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает отыскать новых друзей, которые бы скрасили его одиночество и не оставили в беде. Однако для начала ему необходимо преодолеть путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов.

• РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА — 15 октября

Пытаясь выжить в городе, неразлучные друзья — белка Злюк и крысенок Бадди натыкаются на магазин, до краев набитый их любимым лакомством — орехами. Чувствуя, что «мечты сбываются», приятели планируют величайшее ограбление в истории грызунов. Но тут совсем некстати нарисовались бедные родственники из парка — прямо 13 друзей арахиса! Однако им всем невдомек, что магазин орехов — лишь прикрытие для банды грабителей, которые намерены вырыть туннель под банк и подменить мешки с деньгами на мешки с теми самыми орехами.

• ГЕРОЙ САМСАМ — 22 октября

СамПланета в опасности! На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны – инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть. Чтобы победить полчища Мрачунов, герою

на помощь придет его давняя подруга по переписке с соседней планеты.

• МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ — 29 октября

Далеко в океане, покрытый густым туманом и похожий на привидение, спрятался Остров. По легенде, на нем живут монстры, которые охраняют растущие там чудесные ягоды и грибы. Приближаться к Острову запрещено. Однажды мальчик из племени случайно оказался на Острове и столкнулся лицом к лицу со всем таинственным, что на нем было. Поначалу монстры приняли его дружелюбно, но мальчик оказался настоящим чертенком. Монстры, устав от его выходок, решили отправить его обратно. Попадет ли он обратно домой и сохранит ли тайну Острова? Разгадка наступит в самом конце...