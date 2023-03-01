Start рассказал о премьерах первого месяца весны

Отечественные кинохиты, иностранные ленты и продолжения сериалов

В марте на сервисе Start состоится онлайн-премьера главного российского хита минувшей зимы — фильма ЧЕБУРАШКА, который вышел на большие экраны 1 января и стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Точная дата премьеры станет известна позднее.

1 марта: «Портрет убийцы», премьера всех серий

Художник Ева Гаранс работает в следственном отделе департамента полиции и использует свой талант для создания идеальных фотороботов, помогающих в поимке преступников. Когда ее отделу поручают раскрыть ряд преступлений, в процессе работы с потерпевшими Ева внезапно открывает для себя тайны прошлой жизни.

«Чистая правда», специальный эпизод

Ситком с Керемом Бюрсиным в главной роли, рассказывающий о забавных ситуациях, в которых оказывается молодая пара. В финале герои сериала Ниль и Дениз наконец вместе, но главное осталось за кадром — признание. Кто первым сказал заветные слова — в специальном выпуске.

2, 9, 16, 23 марта: «Содержанки», новый сезон

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, Карина вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съемкам нового фильма... Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

7 марта: О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины?

9 марта: «Робин Гуд: Проказник из Шервуда», 3 сезон

Робин Гуд — рыжеволосый сорванец из Шервуда. Мальчишке нет дела до игр или легкомысленных забав, ведь он спасает простых жителей, которые нередко попадают в беду. Крестьян обманывают странствующие чародеи, разбойники и стража избалованного принца Джона. Какой бы ни была сложной ситуация, юный герой придет на помощь.

13 марта: «Против всех», финал сезона

Дед Захар — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.

24 марта: «Джили и Гулу», мультсериал, премьера всех серий

Львенок Джили, крокодил Гулу и их друзья живут в сказочном лесу Тип Топ. В этом удивительном месте они растут и веселятся. Каждый день герои познают новое и интересное, их жизнь полна приключений и юмора.

29 марта: ПОМНИТЬ

Похоронив жену, 80-летний официант с деменцией приступает к осуществлению плана мести, которую он откладывал полвека. Во время японской оккупации его отец, брат и сестра погибли, а мать от горя лишилась рассудка. Виноваты в этом пять бывших коллаборационистов. Герой выбивает на пальцах имена врагов, достает из тайника ржавый револьвер, арендует красный спорткар и просит юного коллегу поработать его водителем. Парень счастлив помочь старику, не подозревая, что имеет дело с хладнокровным убийцей.

Также этой весной запланирована премьера сериала «За полчаса до весны», рассказывающего о жизни музыканта Владимира Мулявина, лидера ВИА «Песняры».